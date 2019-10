Madeirenses participam amanhã na regata do Campeonato Europeu de Vela Adaptada

António Calaça, António Nóbrega e Mónica Mendonça iniciam amanhã, 8 de Outubro, a primeira regata do Campeonato Europeu de Vela Adaptada. Os velejadores do Clube Naval do Funchal (CNF) tiveram um fim-de-semana de preparativos para a estreia neste evento, onde representam Portugal.

Depois de um primeiro dia dedicado a todas as questões administrativas, como inscrições, medições, avaliações entre outras, o dia de hoje é dedicado ao treino oficial já com marcações. Amanhã, terça-feira, é o grande dia, com 120 atletas em prova, representativos de 12 países, no âmbito de Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019.

Em termos de previsões meteorológicas, prevê-se um campeonato calmo com vento a rondar os 10 nós e com temperaturas do ar à volta de 30ºC.

Segundo Pedro Correia, técnico navalista, os velejadores “estão a adorar a experiência de representar Portugal”, refere o CNF através de comunicado.

As regatas decorrerão até ao próximo dia 12 de Outubro, sendo divididas por quatro classes - Hansa 2.3 Singles, 303 Duplos, 303 Singles e Liberty.