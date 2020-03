Madeira Andebol SAD vê jogo da Taça ser adiado

O jogo do Madeira andebol SAd a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal em andebol masculino, agendado para este sábado não será realizado.

“Na sequência da aprovação do Plano de Contingência Covid-19 para a modalidade, oportunamente publicitado, considerando a evolução da situação, deliberou a Direção da FAP hoje à tarde:

1. Reforçar a necessidade de salvaguarda de interesses de natureza pública, nomeadamente, da saúde pública e segurança dos agentes desportivos intervenientes nas competições (jogadores, Treinadores, Dirigentes e outros), determinando que todas as competições nacionais de Seniores de Andebol, Masculinos e Femininos, sejam suspensas, desde a presente data e até ao dia 29 de março 2020;

2. Tal medida foi adotada em articulação e contacto com a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto atentas as repercussões de tal suspensão, entre outras e também na vertente das Seleções Nacionais, nomeadamente na qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e Mundial 2021 da modalidade.

Quanto ao mais,

3. Mantêm-se as medidas que constam no ponto 7.2- G) daquele Plano de Contingência.

4. A FAP continuará a acompanhar permanentemente - e com o sentido de responsabilidade que lhe advém do estatuto de utilidade pública desportiva que lhe é atribuído -a evolução da situação e as orientações das entidades oficiais podendo, caso se justifique, modificar, a qualquer momento, as medidas agora adotadas”, pode ler-se no comunicado enviado pela Federação de Andebol de Portugal.