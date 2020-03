Km Vertical de Câmara de Lobos espera contar com “centena de participantes”

Quando já estão inscritos “cerca de 70 participantes”, foi esta manhã apresentado a edição de 2020 do Km Vertical de Câmara de Lobos, prova agendada para a manhã (8h30) do dia 14 de Março, sábado.

Organizada pela Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra (ACDJS) em conjunto com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal – representada pelo coordenador regional, Rui Nelson – a prova com 1000 metros de desnível positivo ao longo de “cerca de três quilómetros” de trilhos no Sítio do Colmeal, Freguesia do Curral das Freiras, Concelho de Câmara de Lobos, “faz parte da Taça de Portugal de Vertical e da Taça da Madeira” entre outras competições, destacou o presidente da ACDJS, Juvenal Faria.

Na expectativa de uma maior adesão de participantes, o prazo de inscrições iniciado a 14 de Fevereiro foi prolongado até ao próximo domingo, esperando assim vir a ter “possivelmente cerca de 100 participantes”, apontou.

Dos “mais de 270 mil euros só para as associações desportivas” este ano atribuído pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a ACDJS recebe cerca de 30 mil euros, “investimento” no apoio a este e a outros eventos de “interesse municipal” que não só promovem a actividade física mas também contribuem para reforçar a “imagem do concelho”, destacou Pedro Coelho, presidente do Município. Importante “aliado” destas provas em trilhos é também “o trabalho muito importante” que é feito na limpeza dos mesmos, destacou o autarca. Desejou que no final o resultado seja semelhante às quatro edições anteriores: “muito positivo”.

Na sede provisória – há uma década - do clube que “tem provas dadas” também na “organização de eventos”, David Gomes, da Direcção Regional de Juventude e Desporto (DRJD) lembrou que este tipo de actividade “ajuda a mobilizar a população para a prática desportiva” e ao mesmo tempo também dinamiza “as economias locais”. Para acentuar a aposta do Governo nestas actividades que posicional “a Madeira na rota dos grandes eventos”, o director de Desporto lembrou que quando iniciou funções governativas o orçamento então disponível rondava apenas “50 mil euros” valor anual que tem vindo a ser reforçado ao ponto de actualmente a DRJD já gerir nesta área “quase meio milhão de euros”.