Juventus vence nos descontos com golaço de Douglas Costa

A Juventus venceu esta noite o Lokomotiv de Moscovo, na Rússia, por 1-2, com o tento da vitória ‘bianconera’ a ser apontado nos últimos minutos do encontro pelo brasileiro Douglas Costa (90+3’).

Numa partida em que Cristiano Ronaldo foi substituído aos 81 minutos, pelo argentino Dybala, a equipa italiana até se adiantou primeiro no marcador, logo aos quatro minutos, depois de um ‘frango’ monumental do guarda-redes Guilherme. Apesar da desatenção inicial, os russos estabeleceram a igualdade ainda no primeiro tempo (12’) por intermédio de Miranchuk, empate que viria a ser desfeito pelo herói da partida, Douglas Costa.

Com este resultado, a Vecchia Signora lidera o Grupo D da Liga dos Campeões, com 10 pontos, e carimba praticamente a passagem aos ‘oitavos’ da prova milionária.