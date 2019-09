O Marítimo anunciou hoje a contratação do guarda-redes italiano Joyce Anacoura, que chega do Cova da Piedade para reforçar a baliza do clube da I Liga portuguesa de futebol.

Aos 25 anos, o guardião muda-se para o Marítimo, após ter feito 11 partidas pelo Cova da Piedade na época 2018/19 e seis em 2017/18.

Joyce Anacoura passou pela formação do Inter de Milão, Pavia, Parma e Juventus, tendo, depois, passado, por empréstimo, em clubes como Cuneo, Pontedera, Rimini, Casertana e Ancona.