Jorge Jesus com resultado “positivo fraco ou inconclusivo”

O treinador do Flamengo, Jorge Jesus, obteve um resultado “positivo fraco ou inconclusivo” ao teste da pandemia covid-19, e vai realizar uma outra prova para despiste, revelou hoje o campeão brasileiro de futebol.

“O treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para a Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está a ser realizada”, informou hoje o clube do Rio de Janeiro, em comunicado, no mesmo dia em que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) suspendeu o ‘Carioca’ durante 15 dias.

O também campeão da Taça dos Libertadores refere que treinador português “está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde”.

Na mesma nota, o clube brasileiro indica que os atletas, equipa técnica e funcionários ligados ao futebol foram igualmente submetidos a testes, mas tiveram um resultado “negativo”.

“Atletas, integrantes do departamento de futebol e equipa técnica testaram negativo para a Covid-19. O departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do coronavírus”, pode ler-se.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.