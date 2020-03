Jogos Olímpicos entre 23 de Julho e 8 de Agosto de 2021

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021, praticamente um ano depois das datas previstas, anunciou hoje o presidente da comissão organizadora japonesa, Yoshiro Mori.

Os Jogos Olímpicos estavam marcados para decorrerem entre 24 de julho e 09 de agosto de 2020, mas foram adiados em um ano, devido à pandemia de covid-19.

O anúncio foi feito por Yoshiro Mori, pouco depois de uma conversa telefónica com o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

“Os Jogos Olímpicos vão realizar-se entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021. Os Jogos Paralímpicos disputar-se-ão entre 24 de agosto e 05 de setembro [de 2021]”, anunciou Mori, em Tóquio, em conferência de imprensa convocada com urgência.

Poucas horas antes, o presidente da comissão organizadora de Tóquio2020 tinha indicado que o COI deveria fazer “um anúncio durante esta semana” a respeito das datas em que o evento poderia decorrer em 2021.

“As novas datas proporcionam às autoridades sanitárias e aos organizadores mais tempo para lidar com as alterações e problemas provocados pela pandemia de covid-19”, sustentou o COI, assinalando que as novas datas tentam minimizar os efeitos negativos que o adiamento “poderia causar no calendário desportivo internacional”.

A comunicação social japonesa noticiou que os responsáveis pela organização poderiam aproveitar o adiamento dos Jogos Olímpicos para anteciparem a prova para a primavera de 2021, evitando dessa forma as temperaturas elevadas que se registam em Tóquio no verão, o que não veio a acontecer.

O COI já tinha alterado o programa inicial deste ano, nomeadamente, o local da realização da maratona e das provas de marcha, transferidas para Sapporo, no extremo norte do Japão, a fim de limitar os riscos de saúde dos participantes.

“A humanidade encontra-se num túnel escuro e Tóquio2020 pode ser a luz que está no fim”, assinalou o presidente do COI, Thomas Bach, no comunicado emitido hoje.

Na terça-feira passada, o COI e o Governo japonês “concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021”.

Esta decisão inédita foi tomada “para salvaguardar a saúde dos atletas, de toda a gente envolvida nos Jogos Olímpicos e da comunidade internacional”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 140 mortes e 6.408 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.