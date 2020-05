Jogadores do Nacional aproveitam folga para jogar futevólei

Bryan Rochez, Alhassan, Nuno Borges e Brayan Riascos estão a aproveitar a folga deste domingo para manter a forma com um jogo de futevólvei nos campos do Lido. Uma modalidade que, por cá, também é conhecida como Madeirabol, embora com regras um pouco diferentes.

O bom tempo convida e os jogadores mantêm, assim, o contacto com a bola de futebol, numa altura em que já sabem que não vão ter mais competição esta temporada, já que a II Liga foi cancelada.

O plantel do Nacional mantém os treinos individualizados, mas os responsáveis do clube já preparam a próxima temporada, tendo em vista o regresso dos alvinegros à I Liga.

Para os jogadores, que durante tanto tempo ficaram afastados daquilo que mais gostam, todos os momentos servem para manter a bola por perto, neste caso com uma partida de futevólei.