Guarda-redes Ricardo Nunes já teve alta após operação a problema oncológico

O guarda-redes do Desportivo de Chaves Ricardo Nunes, operado em 27 de agosto a um problema oncológico, já teve alta hospitalar e está hoje a assistir ao encontro entre flavienses e Penafiel, para a II Liga de futebol.

Fonte do emblema de Trás-os-Montes adiantou à agência Lusa que Ricardo Nunes teve alta hospitalar na quarta-feira e que está neste momento em fase de recuperação.

O guarda-redes e capitão da equipa orientada por José Mota está hoje na tribuna presidencial no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, no desafio a contar para a quarta jornada do segundo escalão frente ao Penafiel.

Antes do apito inicial, o guarda-redes que representa os transmontanos pela quarta época consecutiva foi alvo de uma ovação por parte dos espetadores.

Já ao minuto 13, o número que Ricardo Nunes utiliza na camisola, um grupo de adeptos mostrou uma tarja com a mensagem: “venceste o desafio, agora vamos à vitória juntos.”

O futebolista de 37 anos interrompeu a carreira após ter descoberto uma doença oncológica, notícia tornada pública dia 23 de agosto, e foi operado quatro dias depois no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, cirurgia que correu “dentro do esperado”.

Diversos clubes e instituições do futebol português manifestaram solidariedade para com o jogador natural da Póvoa de Varzim, distrito do Porto.

Além do Desportivo de Chaves, Ricardo Nunes conta com passagem por clubes como FC Porto, Académica, Leiria ou Varzim, no qual fez a sua formação.