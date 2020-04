Governo garante que não deu “autorização especial” a Ronaldo para treinar na Choupana

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, afirmou, esta tarde, que o jogador de futebol Cristiano Ronaldo não teve uma “autorização especial” para treinar ontem no estádio do Clube Desportivo Nacional, na Choupana.

O governante foi questionado, na conferência de imprensa de balanço do Covid-19, sobre se o internacional português, o madeirense Cristiano Ronaldo, que se encontra com a família na Madeira, tem “autorização especial” para efectuar treinos no campo do Nacional, como foi revelado pelo DIÁRIO, numa notícia acompanhada de várias fotos. Pedro Ramos negou, argumentando que o futebolista tem direito a efectuar exercício físico desde que cumpra as regras estipuladas para todos os cidadãos, recusando tratar-se de “uma banalização” ou “caso de excepção”.