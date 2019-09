Golo de João Félix dá início à ‘remontada’ do Atlético Madrid frente ao Eibar

O Atlético Madrid fez uma hoje uma ‘remontada’, ao virar um 0-2 favorável ao Eibar para um 3-2, com um dos golos marcado pelo português João Félix, assumindo a liderança isolada da Liga espanhola de futebol.

O Eibar teve uma entrada fortíssima em campo, perante um Atlético muito apático e sem soluções para a pressão alta que o adversário lhe colocou desde o início da partida, a jogar com os setores bem adiantados e bloqueando a primeira fase de construção dos ‘colchoneros’.

Como corolário dessa entrada, já vencia por 2-0 com golos aos sete e 19 minutos, pelo avançado brasileiro Charles e do defesa Anaítz Arbilla, respetivamente.

O Atlético reduziu para 2-1 por João Félix, aos 27 minutos, a empurrar uma bola para o fundo das redes na sequência de uma incursão de Diego Costa, que ‘ofereceu’ o golo ao português.

Na segunda parte, os ‘colchoneros’ conseguiram completar a reviravolta com golos de Vitolo, aos 52 minutos, e de Thomas, que Simeone lançou em campo aos 84 minutos, justamente para render João Félix, um golo muito feliz, na sequência de dois ressaltos, que se tornou um castigo pesado para o Eibar, que merecia ter saído do Wanda Metropolitano com pelo menos o empate.

Nos outros dois jogos de hoje, o Valência recebeu e venceu o Maiorca por 2-0, com um ‘bis’ de Daniel Parejo, ambos de penálti, partida na qual o internacional português Gonçalo Guedes alinhou durante os 90 minutos, e o Granada foi à Catalunha bater o Espanyol por 3-0, com golos de António Puertas, Carlos Fernandez e do médio nigeriano Ramón Azeez.

Para a terceira jornada ficar completa falta disputar hoje o jogo Villarreal-Real Madrid.