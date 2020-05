Futebol de formação em destaque no Debate DIÁRIO de hoje

Vai ficar tudo bem no futebol de formação? Este é o mote para a conversa matinal de hoje com difusão nesta plataforma digital e no nosso Facebook e que pode ver e ouvir a partir das 10h

Nuno Naré (Marítimo), Filipe Neto (União), Rui Mâncio (Nacional), Telmo Santos (AD Machico), todos coordenadores da formação dos respectivos clubes, e Humberto Fernandes (Associação de Futebol da Madeira) são os convidados.

Como habitualmente à sexta-feira, o Debate DIÁRIO é dedicado ao Desporto, moderado pelo jornalista Pedro Freitas Oliveira e tem resumo garantido no DIÁRIO do Coronavírus, edição digital que publicamos depois das 19h.