FC Porto perde frente ao Famalicão e tem liderança em risco

O FC Porto perdeu esta noite frente ao Famalicão, por 2-1, em jogo a contar para a 25.ª jornada da I Liga, colocando em risco a liderança do campeonato.

Na condição de visitantes, os ‘dragões’ até começaram bem a partida e dominaram as operações no primeiro tempo, pese embora o resultado não sofresse qualquer alteração na recolha aos balneários.

Já no segundo tempo, os pupilos de Sérgio Conceição começaram praticamente a perder depois de um erro gravíssimo do guarda-redes Marchesín, que entregou a bola a Fábio Martins e com o médio a só ter de encostar para o fundo das redes à guarda do argentino, corria o minuto 48.

Jesús Corona ainda devolveu esperança aos portistas, ao empatar (74’) o desafio, mas três minutos volvidos os famalicenses voltaram a estar na frente graças a Pedro Gonçalves, que estabeleceu o resultado final fruto de um remate colocado e sem hipótese para o guardião azul e branco.

Com 60 pontos, o FC Porto poderá vir a ser ultrapassado na classificação pelo Benfica, que conta com menos um ponto e menos um jogo. Os encarnados jogam esta quinta-feira frente ao Tondela, no Estádio da Luz.

Quanto ao Famalicão subiu três posições na tabela e ocupa a 5.ª posição, com 40 pontos somados até então. Os comandados de João Pedro Sousa continuam a provar que são a equipa sensação da prova.