FC Porto goleia Coimbrões e segue em frente na Taça de Portugal

O FC Porto, terceiro na Liga portuguesa de futebol, goleou hoje o Coimbrões, do Campeonato de Portugal, por 5-0 e apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Luiz Diaz, aos seis e 68 minutos, Soares, aos oito, Mbemba, aos 12, e Fábio Silva, aos 81, anotaram os golos da vitória portista frente à equipa do terceiro escalão português.

O jogo ficou marcado pelo facto de Fábio silva se ter tornado no mais jovem de sempre a marcar pelo FC Porto, com 17 anos e três meses, superando Ruben Neves, que se estreou a marcar com 17 anos, cinco meses e três dias.

Enquanto os ‘dragões’ seguem em frente, juntando-se ao Benfica, a terceira ronda regista a eliminação do Sporting, detentor do troféu, que perdeu na quinta-feira no terreno do Alverca, do Campeonato de Portugal, por 2-0, e ainda mais quatro vítimas do escalão principal: Vitória de Guimarães, Tondela, Desportivo das Aves e Portimonense.