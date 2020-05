Faleceu Albino Rodrigues, o primeiro grande nome da arbitragem madeirense.

Iniciou a carreira em 1961 tenho ingressado na 3.ª Divisão Nacional em 1972. Foi o primeiro madeirense a apitar na I Divisão Nacional (na qual ingressou em 1977), dirigindo 52 jogos nesse escalão. Entre 1977 e 1984 passou pelos grandes palcos do futebol português. Chegou a internacional como árbitro assistente e marcou presença em jogos de selecções e competições europeias. No total fez 828 jogos.

Assumiu também grande importância na formação de novos árbitros na Região, uma vez que também e ao longo de vários anos foi monitor em diferentes cursos ministrados pela Associação de Futebol da Madeira.

Em 2017, o DIÁRIO escrevia sobre Albino Rodrigues: ”Encarou o futebol sempre de forma apaixonada: “Nunca me preocupei em ganhar dinheiro e podia tê-lo feito. Quando aceitava apitar algum jogo ou torneio, fazia isso por gostar da modalidade, e sempre ofereci os meus préstimos de forma gratuita nesses momentos”. Albino Rodrigues guarda gratas recordações da arbitragem: “Dei sempre o meu melhor. Nem percebo como é que se critica um agente do futebol, quando ele quer o melhor para modalidade, como acontece com os árbitros”.

Em Setembro de 2018, a Gala da Associação de Futebol da Madeira, promovida em parceria com o DIÁRIO distinguiu Albino Rodrigues como o Melhores do Centenário na categoria da arbitragem. Na ocasião, o filho, Deodato dizia sobre este prémio: “É merecido por toda a

dedicação. Foi o primeiro madeirense na I Divisão e só deixou de apitar por limite de idade. Estou emocionado e fico muito satisfeito por este reconhecimento feito ao meu pai”.

À família enlutada, o DIÁRIO endereça os mais sinceros sentimentos.