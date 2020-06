Estanislau Barros marca Assembleia Geral da SAD do União para 6 de Julho

O representante do União, Estanislau Barros, que é ao mesmo tempo presidente da Assembleia Geral da SAD e do CFU, informou que a Assembleia Geral da SAD Unionista está marcada para dia 6 de Julho, onde os accionistas irão decidir o futuro da SAD.

Recorde-se que numa entrevista concedida ao DIÁRIO, na edição de dia 4 de Abril, o Presidente do Clube de Futebol União, Sérgio Nóbrega, disse o seguinte: “O universo União da Madeira não é só a SAD, a SAD é só um ramo do universo União da Madeira e não é por termos um ramo com problemas, que teremos de cortar a árvore pela raiz”.

E continuou: “Já a SAD fará aquilo que os seus accionistas decidirem em Assembleia Geral, onde levaremos a vontade dos sócios expressa oportunamente em Assembleia Geral do Clube, votada por unanimidade e onde nos conferiram poderes para os actos que foram e serão executados”.

O Clube de Futebol União, representante de 40% das acções da SAD, não se irá opor a uma solução que permita a viabilização da empresa e honrar compromissos com os credores e com o mercado em geral, mas para isso terá de haver um sinal claro nesta assembleia por parte dos accionistas que justifique a continuidade da empresa”, disse então o Presidente do CF União, deixando assim a ‘bola’ do lado dos accionistas da União Sad, António Lopes e Somagesconta.