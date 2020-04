Escolinha da Associação Desportiva de Machico começa a treinar em casa

A Associação Desportiva de Machico (ADM), através do seu Departamento de Futebol Formação dá início ao projecto #TreinaEmCasa, o qual consiste na realização de dois treinos semanais em casa para a Escolinha de Futebol MeuXico (Sub6 a Sub13), anunciou hoje o clube numa nota dirigida à imprensa.

“Apesar de todas as contingências que estamos a passar, neste enorme desafio comunitário, a Associação Desportiva de Machico não podia deixar de manter activos os craques da casa, dando assim continuidade ao aperfeiçoamento da técnica dos atletas, fornecendo também uma actividade para que os mesmos se sintam bem em casa”, realça o comunicado da ADM.

Os treinos deverão ser realizados em família, devidamente orientados pelos técnicos do clube. Com efeito, o plano para o primeiro #TreinoEmCasa será enviado aos pais, até ao final desta semana e, a partir da próxima semana, todas as segundas será enviado o plano de treino semanal, explica a Associação.

“A Associação Desportiva de Machico agradece desde já a enorme disponibilidade dos seus técnicos do Departamento de Futebol Formação, imprescindíveis para colocar este projecto em prática” e deixa um apelo aos seus atletas mais novos: “Junta os teus pais e mantém-te activo em casa com a Associação Desportiva de Machico”.