Os treinos da Escola de Futebol do CF Carvalheiro arrancam na próxima quinta-feira, 2 de Julho, no campo de relvado sintético de futebol de 5 do clube, situado no Livramento, no Funchal.

O regresso da actividade era há muito aguardada pelos mais novos que voltam a treinar às 18h30.

Quem estiver interessado na modalidade, poderá obter maiores informações através do número de telefone 965 126 396 ou pelos e-mail’s [email protected] e [email protected]