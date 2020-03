Dragon Force planeia actividades para alunos fazerem em casa

Perante a actual conjuntura de pandemia de Covid-19, e em linha com as recomendações da Direcção Geral da Saúde, Federação Portuguesa de Futebol e Liga Portuguesa de Futebol, as escolas de futebol Dragon Force cancelarão também as suas actividades desportivas (treinos, jogos e eventos) e pedagógicas até ao dia 29 de Março.

Uma decisão que, segundo a Dragon Force Madeira, é “meramente preventiva”.

Como alternativa e “antecipando os cenários de quarentena em casa”, a Dragon Force “em sintonia com a sua equipa técnica, de nutrição e psicopedagógica preparou um conjunto de actividades para os alunos poderem realizar em casa durante estes dias”.

Nesse sentido, foi disponibilizado aos alunos da Escola de Futebol Dragon Force um plano de treinos individualizado para os próximos dias, enquanto se encontram em casa, de modo a que possam ser acompanhados por um desafio diário designado de ‘Dragon Force Home Challenge’.

Para além da parte técnica, a Dragon Force definiu uma série de actividades pedagógicas e didácticas para que os alunos podem fazer em casa, sozinhos ou em conjunto com os pais, com vários momentos de leitura, escrita e desenho; revisão de matérias escolares; técnicas de relaxamento; momentos de pesquisa sobre ciência e geografia; desafios de nutrição e receitas para fazer em família.

Com imaginação, alguma criatividade e a atitude certa, todos os momentos são uma oportunidade para crescer.

A Dragon Force Madeira apela ainda “à serenidade e à responsabilidade de cada um, para que possamos voltar à normalidade o mais breve possível”.