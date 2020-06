Cristiano Ronaldo voltou a Itália mais forte e veloz

O desportivo italiano Tuttosport até recorre a um paradoxo para escrever que a covid-19 teve um efeito positivo em Cristiano Ronaldo. No mais recente artigo da publicação transalpina, o ‘astro’ madeirense está em foco pela forma física que apresentou no regresso a Itália, após quase dois meses afastado dos relvados e de Turim.

Escreve o jornalista Guido Vaciago que CR7 melhorou todos os seus parâmetros físicos, isto é, o avançado da Juventus apresenta índices superiores àqueles que foram avaliados em Março, antes da vinda para a Madeira: Cristiano Ronaldo está mais rápido e mais forte.

Segundo o Tuttosport, a explicação mais lógica para tal incremento positivo na condição física é que o madeirense trabalhou incansavelmente com as máquinas à sua disposição, como foi possível vislumbrar através das diversas publicações nas redes sociais aquando da estadia cá na ilha. O que foi o ideal para trabalhar o seu corpo sem os microtraumas que quase sempre envolvem um jogo de futebol. “Ele tem uma academia digna de um clube de alto nível”, refere o Tuttosport.

Trabalha o psicológico para encarar jogos à porta fechada

Sarri está extremamente satisfeito com as condições em que encontrou a sua ‘jóia’, mas tem mais motivos para ficar satisfeito. Ronaldo também começou a trabalhar a sua condição psicológica, isto porque o capitão da selecção portuguesa está preocupado com o efeito dos jogos à porta fechada - o que já vivencidou contra o Inter de Milão antes da interrupção. “Uma sensação estranha e na qual ele não se sentiu perfeitamente à vontade”.

A ideia passa por encontrar e trabalhar técnicas de concentração, depois de uma carreira passada por inflamar, de um modo ou de outro, os maiores estádios do mundo, desde Old Trafford ao Santiago Bernabéu.