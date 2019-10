Complexo Balnear do Lido recebe debate sobre ‘Jornalismo Desportivo’

A Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas ( DRMSJ) e a empresa municipal Frente Mar Funchal levam a cabo o debate ‘Jornalismo Desportivo’.

O encontro está marcado para o dia 10 de Outubro, no Complexo Balnear do Lido, no Funchal, às 15 horas.

“A realização deste debate dá seguimento ao compromisso assumido pela DRMSJ como contrapartida à disponibilização das 30 entradas nos complexos balneares da Frente Mar Funchal a cada um dos associados”, revela através de uma nota de imprensa.

Refira-se que a iniciativa terá como intervenientes os jornalistas Carolina Rodrigues, David Sousa, Diogo Gaudencio, Emanuel Rosa, Gonçalo Vasconcelos, Orlando Vieira e Raul Caires.