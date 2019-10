CMF recebeu atletas madeirenses que vão representar Portugal no Campeonato Europeu de Muay Thai

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os atletas madeirenses que vão representar Portugal no Campeonato Europeu de Muay Thai, que se realiza de 3 a 11 de Novembro em Minsk, na Bielorússia.

Miguel Silva Gouveia sublinhou, no encontro, que “é uma honra para todos nós, que o Funchal esteja tão bem representado na selecção nacional portuguesa que irá competir na Bielorússia, independentemente dos resultados, vocês levam o nome da nossa cidade além fronteiras, e como tal, queremos desejar-vos boa sorte para enfrentarem todos os desafios durante este Campeonato Europeu”.

O presidente acrescentou ainda que “o talento, a persistência e dedicação dos nossos atletas, e o trabalho desenvolvido pelos clubes e associações, tem permitido colocar os nossos desportistas no caminho das grandes competições, e esta é uma política à qual nos revemos, e que fez com que o Funchal fosse reconhecido como um Município Amigo do Desporto, por apoiar e promover o desenvolvimento desportivo”.

A comitiva madeirense é composta pelo treinador José Abreu e pelos atletas António Faria (65kg), Cleandro Abreu (63,5kg), Marisol Freitas (54kg), Alexandre Sales (juniores) e Afonso Silva (iniciados).