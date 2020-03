Cancelada Taça do mundo de ginástica artística em Tóquio

A Taça do mundo de ginástica artística prevista para abril, em Tóquio, que servia de qualificação para os próximos Jogos Olímpicos, foi cancelada devido à pandemia de Covid-19, informou hoje a federação internacional da modalidade.

A Federação Internacional e Ginástica (FIG) justificou a suspensão da prova com “a situação do surto de Covid-19, que muda rapidamente”, um dia depois de ter suspendido outras Taças do mundo de ginástica artística e rítmica.

“Devido à propagação do coronavírus na Europa e do cancelamento de várias etapas da Taça do mundo em outros países, vários atletas e juízes decidiram renunciar à nossa prova”, explicou a federação japonesa de ginástica, que, num primeiro momento, admitiu organizar o torneio sem público.

A Taça do mundo na cidade que vai organizar os Jogos, entre 24 de julho e 09 de agosto, estava marcada para 04 e 05 de abril, no Centro de Ginástica de Ariake, que vai acolher as competições olímpicas.

Com o cancelamento deste evento, a organização dos Jogos Tóquio2020 anunciou que vai promover “outra prova operacional” no recinto, para o testar, e “manter a estreita colaboração com todas as partes implicadas na preparação e organização de uns Jogos Olímpicos seguros”.

Na terça-feira, a FIG tinha anunciado o adiamento das Taças do mundo de Doha, também de artística, e as de Pesaro e Brescia, em Itália, de rítmica e trampolins, respetivamente, e o cancelamento da Taça do mundo de artística, em Estugarda, na Alemanha.

O coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou na terça-feira o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que no dia anterior, em que se registou a primeira morte no país.