Cancelada edição de 2020 do Ultra-Trail du Mont Blanc

A edição de 2020 do Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB) foi cancelada devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, anunciou hoje a organização da mais emblemática prova de corrida em montanha da Europa, disputada em Chamonix, em França.

“Lamentamos anunciar que, devido pandemia de covid-19, a edição do UTMB não vai poder ocorrer entre 24 e 31 de agosto”, informou a organização, reconhecendo que “o cancelamento é a decisão mais responsável para preservar a saúde e segurança de todos os participantes, corredores, espetadores, fornecedores, parceiros, voluntários e habitantes locais”.

Esta corrida em trilhos, cuja primeira edição remonta a 2003, integra sete provas de várias distâncias, sendo a principal a de 170 quilómetros e quase 10 quilómetros de desnível positivo [distância de subida acumulada], que percorre três países [França, Itália e Suíça] e um total de 18 comunas.

O UTMB contava este ano com 10.000 participantes de cerca de 100 países, incluindo 186 portugueses nas várias distâncias, que, depois de terem conseguido a inscrição para este ano, primeiro com a qualificação e depois com o sorteio, vão contar com o lugar reservado para uma das edições entre 2021 e 2023.

“Nas montanhas, estamos familiarizados com os riscos e com a responsabilidade. Quando as condições não são adequadas, é razoável voltar atrás e ir para casa. Assumir os riscos faz parte da nossa cultura, tal como a renuncia. E desistir é mostrar coragem. Quando desistimos de uma subida, sabemos que haverá outra -- ainda mais espetacular -- oportunidade para voltar, quando as condições forem adequadas e a tempestade passar”, rematou a organização do UTMB.