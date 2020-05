Campo de Golfe do Porto Santo reabriu hoje ao público

Desde esta segunda-feira, já se pode praticar algumas modalidades desportivas amadoras no Porto Santo.

Esta manhã, um grupo de entusiastas pela modalidade, ‘lançaram-se’ aos buracos do Porto Santo Golfe, depois de mais de dois meses de paragem forçada devido à Covid 19.

O DIÁRIO testemunhou as regras rigorosas que foram impostas dentro do Club House por causa do vírus, assim como os cuidados que cada jogador deve ter, desde sinaléctica, utensílios de higiene para os golfistas e para quem trabalha neste local.

Agora, os responsáveis esperam que com o decorrer do tempo, mais golfistas locais venham praticar esta modalidade, assim como outras actividades desportivas que ficaram operacionais desde hoje, 11 de Maio, como o ténis, padel ou surf.