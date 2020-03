Brigada da Autoridade Tributária está no Complexo do Marítimo desde as 8 horas

Uma brigada da Autoridade Tributária (AT), acompanhada por elementos da GNR, está no complexo do Marítimo, desde a 8 horas, a efectuar buscas na SAD do Marítimo. Trata-se da Operação Fora-de-Jogo, levada a cabo pela AT esta quarta-feira igualmente na SAD de outros emblemas, casos de Benfica, FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães, Portimonense, Sp. Braga e Estoril. Em causa estão valores relacionados com transferências de jogadores.

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, chegou ao complexo verde-rubro, em Santo António, pelas 10h40, ocasião em que já estavam a decorrer buscas à SAD por parte de elementos da AT.