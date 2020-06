Braga vence (3-2) Guimarães de Ivo Vieira

O Sporting de Braga venceu esta noite, frente ao Vitória de Guimarães liderado pelo madeirense Ivo Vieira. No final, o marcador fixou-se nos 3-2 para a equipa da casa.

Paulinho marcou logo no 1.º minuto, através de Paulinho. A equipa da casa colocava-se assim à frente do marcador. No entanto, aos 15 minutos foi a vez de André André marcar para os vimaranenses, através de grande penalidade.

O resultado voltaria a ser alterado aos 35 minutos, por Bruno André, colocando o Vitória em vantagem. Ainda antes do intervalo, Trincão empatava a partida, quando corriam 42 minutos.

Já na 2.ª parte foi a vez de Galeno ‘fazer das suas’ e marcar para os bracarenses, aos 66 minutos.