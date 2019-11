Benfica vai lançar “uma espécie de Netflix” em Dezembro

O administrador executivo da Benfica SAD, Domingos Soares de Oliveira, avançou hoje na Web Summit que o clube da Luz se prepara para lançar o Benfica Play, que apelidou de “uma espécie de Netflix” já no próximo mês.

“Vamos lançar o Benfica Play, uma espécie de Netflix [plataforma de ‘streaming’] só com conteúdos do Benfica”, revelou o responsável, durante a sua intervenção num painel da cimeira tecnológica que decorre em Lisboa.

Segundo Soares de Oliveira, o objetivo é aproximar ainda mais os adeptos e o clube, através da divulgação de conteúdos diferenciados, como os bastidores de um jogo, de uma sessão de treino, ou de momentos no balneário da equipa, que apenas vão estar disponíveis na nova plataforma.

“Queremos que o conteúdo seja suficientemente interessante para justificar que as pessoas paguem por isso”, sublinhou, sem adiantar os valores que vão ser cobrados por este serviço, que vai ser lançado em dezembro.

Certo é que este é um projeto distinto da Benfica TV, sobre a qual Domingos Soares de Oliveira deixou algumas revelações.

“Quando falávamos em lançar o nosso canal de televisão e transmitir os nossos jogos, 99% das pessoas diziam-nos que era um erro. Mas as receitas com as transmissões dos jogos aumentaram 400%”, realçou o dirigente ‘encarnado’.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.