Benfica perde em casa com Santa Clara e pode ver FC Porto fugir na liderança

O campeão Benfica perdeu hoje por 4-3 na recepção ao Santa Clara, em encontro da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, somando o quarto encontro consecutivo sem ganhar em casa na prova.

Rafa, aos 50 minutos, e Vinícius, aos 63 e 65, apontaram os tentos dos ‘encarnados’, que ainda viraram de 0-1 e 1-2 para 3-2, enquanto Anderson Carvalho, aos 44, Zaidu, aos 57, Cryzan, aos 82, de penálti, e Zé Manuel, aos 90+5, marcaram para os açorianos.

Na classificação, o Benfica mantém-se com 64 pontos e pode ficar ainda hoje a três pontos do FC Porto, que recebe o Boavista, e o Santa Clara é oitavo, com 38.