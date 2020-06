Benfica ‘afundado’ na pior série de resultados desde 2007/08

O Benfica está ‘afundado’ na sua pior série de resultados desde 2007/08, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, cenário que não será alterado mesmo com um triunfo em Portimão, na quarta-feira.

Depois do ‘sofrido’ 3-2 ao Famalicão, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, selado com um golo de Gabriel aos 90+5 minutos, o Benfica só ganhou ao Gil Vicente (1-0 em Barcelos), somando mais cinco empates e três derrotas.

Caso não vença o Portimonense, na ronda 26 da I Liga, o ‘onze’ da Luz ficará com apenas um triunfo em 10 jogos, repetindo o registo alcançado entre 02 de março e 20 de abril de 2008, sob o comando de José Antonio Camacho e Fernando Chalana.

O técnico espanhol, que somou dois empates e um desaire, despediu-se após empatar em casa 2-2 com a União de Leiria, à 22.ª ronda do campeonato 2007/08, sucedendo-lhe o ‘pequeno genial’, que, nos primeiros sete jogos, apenas venceu um (4-1 ao Paços de Ferreira), empatou dois e perdeu quatro.

Agora, o Benfica pode cumprir nova série de 10 jogos só com um triunfo, mas, mesmo vencendo no Algarve, não se livra da pior série em 12 anos, pois, desde 2008/09, nunca somou menos de três triunfos numa dezena de embates consecutivos.

Os piores registos datam de 2017/18, época em que, sob o comando de Rui Vitória, as ‘águias’ colecionaram duas séries de 10 jogos com apenas três triunfos, que muito contribuíram para a equipa não conseguir chegar ao ‘penta’.

Antes, com Quique Flores (2008/09), Jorge Jesus (2009/10 a 2014/15) e nas duas primeiras épocas de Rui Vitória (2015/16 e 2016/17), o Benfica nunca somou menos de quatro triunfos em séries de 10 encontros.

Desta vez, os ‘encarnados’ voltam a viver uma longa crise de resultados, que, curiosamente, acontece depois de uma brilhante sequência de 11 vitórias e um empate - 2-2 em Setúbal, com as ‘reservas’, para a Taça da Liga - em 12 jogos.

A série positiva fechou em 04 de fevereiro de 2020, com um golo salvador de Gabriel, iniciando-se a atual, de apenas um triunfo em nove jogos, com uma derrota por 3-2 com o FC Porto, a segunda da época, agora no Dragão, para a 20.ª jornada da I Liga.

Depois, o Benfica empatou 1-1 em Famalicão, para a Taça de Portugal, perdeu na Luz com o Sporting de Braga (1-0), para o campeonato, e na Ucrânia com o Shakhtar Donetsk (2-1), para a Liga Europa, antes do triunfo em Barcelos, selado por Vinícius.

No entanto, a vitória conseguida em 20 de fevereiro não inverteu a má sequência de resultados, que prosseguiu com quatro empates seguidos, a três na receção aos ucranianos e, para o campeonato, a um com o Moreirense e em Setúbal e a zero perante o Tondela.

O embate com os beirões, para a ronda 25 da I Liga, aconteceu na quinta-feira (04 de junho), quase três meses depois do jogo anterior, no Bonfim (07 de março), já que a prova esteve suspensa devido à pandemia de covid-19.

Este conjunto negativo de resultados significou a perda de 12 pontos no campeonato e da liderança ‘real’ da I Liga para o FC Porto, depois de umas primeiras 19 jornadas com 18 triunfos e apenas um desaire, na receção aos ‘dragões’, que, mesmo vencendo na Luz, estiveram a sete pontos dos ‘encarnados’.

O Benfica disse também adeus à Liga Europa, salvando-se apenas a Taça de Portugal, já que o empate em Famalicão, junto ao triunfo por 3-2 conseguido na Luz, valeu o apuramento para a final.

Em 2007/08, a série de 10 jogos com apenas um triunfo ditou o adeus do Benfica à Liga Europa e à Taça de Portugal, afastado por Getafe (1-2 em casa e 0-1 fora) e Sporting (5-3 em Alvalade), respetivamente.

No que respeita aos jogos do campeonato, destaque para o desaire caseiro por 3-0 frente à Académica, de Domingos Paciência, em 11 de abril de 2008, numa época em que o Benfica foi quarto classificado, na despedida de Rui Costa.

Os ‘encarnados’, que seguem em igualdade pontual com o FC Porto na liderança da I Liga, deslocam-se na quarta-feira, pelas 19:15, a Portimão, onde, na última visita, em 02 de fevereiro de 2019, perderam por 2-0, o resultado que ‘despediu’ Rui Vitória.

O Benfica está à frente do FC Porto por ter melhor diferença de golos, fator de desempate que vale até à penúltima jornada, mas, em caso de igualdade pontual no fim, os ‘dragões’ prevalecem, face à vantagem no confronto direto (2-0 na Luz e 3-2 no Dragão).

- As piores sequências de 10 jogos do Benfica desde 2007/08:

Época 2019/20

Treinador: Bruno Lage.

10/06/20 LP/26 Portimonense (F)

04/06/20 LP/25 Tondela (C) E 0-0

07/03/20 LP/24 Vitória de Setúbal (F) E 1-1

02/03/20 LP/23 Moreirense (C) E 1-1

27/02/20 LE/16a2 Shakhtar Donetsk, Ucr (C) E 3-3

24/02/20 LP/22 Gil Vicente (F) V 1-0

20/02/20 LE/16a1 Shakhtar Donetsk, Ucr (F) D 1-2

15/02/20 LP/21 Sporting de Braga (C) D 0-1

11/02/20 TP/MF2 Famalicão (F) E 1-1

08/02/20 LP/20 FC Porto (F) D 2-3

Época 2007/08

Treinador: Fernando Chalana.

20/04/08 LP/27 FC Porto (F) D 0-2

16/04/08 TP/MF Sporting (F) D 3-5

11/04/08 LP/26 Académica (C) D 0-3

06/04/08 LP/25 Boavista (F) E 0-0

30/03/08 LP/24 Paços de Ferreira (C) V 4-1

16/03/08 LP/23 Marítimo (F) E 1-1

12/03/08 LE/OF2 Getafe, Esp (F) D 0-1

Treinador: José Antonio Camacho.

09/03/08 LP/22 União de Leiria (C) E 2-2

06/03/08 LE/OF1 Getafe, Esp (C) D 1-2

02/03/08 LP/21 Sporting (F) E 1-1