Avião de Ronaldo já está a caminho da Madeira

O Gulfstream G200 Galaxy, o avião privado de Cristiano Ronaldo, já está a caminho da Madeira, proveniente de Madrid. Depois irá transportar o jogador madeirense de regresso a Turim, tendo em vista o reinício dos treinos da Juventus, que deverá acontecer a 18 de Maio.

Este mesmo avião aterrou ontem na Madeira, mas para recolher bagagem e elementos do ‘staff’ que acompanharam Ronaldo e a família, seguindo depois viagem para Madrid.

Cristiano Ronaldo está na Madeira desde 9 de Março, tendo chegado horas depois do triunfo da Juventus diante do Inter, no último jogo do campeonato italiano antes da suspensão devido à pandemia de covid-19. Entretanto, a Juventus chamou os jogadores que deixaram país, como é caso de Cristiano Ronaldo, para que regressem a Itália, tendo em visto o reinício dos treinos.