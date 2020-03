Associação de Atletismo adia e cancela eventos

A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) emitiu há pouco um comunicado a dar conta que irá proceder ao adiamento e cancelamento dos eventos desportivos que tinham agendados para os meses de Março e Abril.

Esta decisão surge na sequência das orientações emanadas do Governo Regional da Madeira, Direcção Geral de Saude, IPDJ e Federação Portuguesa de Atletismo, relativamente ao COVID-19.

Assim, foram adiados os seguintes eventos: 3.ª Corrida dos Professores, para data a anunciar, o European Masters Mountain and Trail Running Championships, para 6 e 8 de Novembro de 2020 e o European Masters Athletics Championships, para 29 a 31 de Outubro de 2020.

Por outro lado, foram cancelados o VI Circuito do Livramento, por indicação conjunta da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria e Clube de Futebol Carvalheiro, os Campeonatos Regionais Escolares e a Taça de Benjamins - Jornada 4.

Já o Campeonato Regional de Marcha 10km e 20km foi suspenso, enquanto o Km Jovem será realizado apenas para os escalões de Iniciados e Juvenis.

Adicionalmente e de acordo com a deliberação do Governo Regional da Madeira, não será permitida a participação de atletas dos escalões mais jovens e até infantis inclusive (até 13 anos), nas competições organizadas pela AARAM durante os meses de Março e Abril.

Ainda de acordo com a AARAM, as restantes competições no período acima referido mantêm-se para já agendadas e serão analisadas caso a caso, juntamente com as respectivas entidades co-organizadoras.