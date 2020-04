Alvinegros reagem a novos comentários do presidente do Sindicato dos Jogadores

O CD Nacional reagiu esta tarde a mais uma posição feita pelo presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, onde este volta a abordar questões do parecer médico do clube e da adminstração alvinegra.

Com o título “O Desentendimento afinal foi outro”, a colectiva começa por adiantar, em comunicado, publicado no seu site oficial que “uma vez mais veio público o presidente do Sindicato dos Jogadores com as suas já habituais posições de evidente desequilíbrio, desta feita a falar de “discordâncias públicas” entre o parecer do médico e administração do clube” aquando do regresso aos treinos da equipa sénior de futebol do CD Nacional, Futebol SAD.”

Desde modo o CD Nacional, Futebol SAD esclarece:

“1 – Nunca houve qualquer desentendimento entre o departamento médico e a administração do CD Nacional, Futebol SAD no que diz respeito às questões de saúde pública, que é a grande prioridade de todos nós;

2 – O único desentendimento público que registámos foi entre a posição defendida pelo presidente do Sindicado dos Jogadores e o capitão do CD Nacional, Futebol SAD, Ruben Micael, que em nome do plantel deixou bem clara a satisfação do grupo em voltar aos treinos, e em estreito cumprimento por todas as regras de saúde e de segurança sanitária, deitando assim por terra todos os comentários e posições assumidas sobre o tema pelo presidente do Sindicato”, concluiu o comunicado.