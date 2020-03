Alex Telles e Pizzi dão ‘recomendações’ em iniciativa da Liga e da DGS sobre o combate à pandemia Covid-19

Alex Telles (FC Porto) e Pizzi (Benfica) dão conselhos para o combate à pandemia do Covid-19, numa iniciativa conjunta da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e da Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Proteja-se a si e aos outros, lave frequentemente as mãos, com água e sabão, por pelo menos 20 segundos”, refere Alex Telles, num vídeo da Liga em que o seu companheiro de equipa Fábio Silva ‘dá o exemplo’.

O médio do Benfica Pizzi lembra os sintomas de “febre, tosse ou dificuldade em respirar” e alerta para que quem os sinta ligue para o SNS24 (808 24 24 24), e siga as orientações dadas.

No curto vídeo da LPFP, também André André, do Vitória de Guimarães, pede às pessoas que deitem fora os lenços usados e Fábio Martins, do Famalicão, sublinha que, em casos de tosse ou espirros, se tape a boca com o antebraço.

A mensagem é também reforçada pelo guarda-redes Cláudio Ramos, do Tondela, sugerindo que, caso não tenham água ou sabão, as pessoas podem recorrer, para se desinfetarem, a soluções à base de álcool.

Devido à pandemia do Covid-19 e ao risco de contágio inerente, a Liga está suspensa por tempo indeterminado, além de outras competições em Portugal, bem como os campeonatos de Itália, Espanha, França, Alemanha ou Inglaterra.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 143 mil pessoas, com casos registados em mais de 135 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.