O departamento do Automobilismo do C. S. Marítimo no âmbito das medidas de prevenção, monitorização e mobilização da resposta constantes do plano de contingência COVID-19 aprovado pelo Município de Machico e de acordo com as medidas de recomendação, contingência e resposta aprovadas pelo Governo Regional da Madeira no dia 11 de março de 2020, decidiu adiar a realização Rampa do Porto do Cruz que se iria realizar nos dias 3 e 4 de Abril.

A nova data para a realização desta prova, candidata ao Troféu Regional de Rampas da AMAK 2021, será anunciada após reunião com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a Associação Madeirense de Automobilismo e Karting e os parceiros desta prova.

O Departamento de Automobilismo do C. S. Marítimo lamenta o adiamento desta rampa, mas o mesmo acontece por razões de saúde pública e de garantia da segurança e do bem-estar da nossa população. Este departamento espera a compreensão dos pilotos, parceiros e público em geral.

Oportunamente, informaremos a nova data para a realização da Rampa do Porto da Cruz e da qual aguardamos a presença e o apoio de todos.