Vários carros vandalizados no Funchal

Cerca de dez viaturas foram vandalizadas na madrugada de ontem, quando se encontravam estacionadas na zona das Romeiras, em Santo António, no Funchal.

Os carros foram encontrados pela manhã com os vidros partidos e completamente remexidos, com prejuízos avultados que, nalguns casos, ascende as centenas de euros.

Um dos veículos vandalizados foi uma ‘Renault Kangoo’. Pela manhã de quinta-feira, quando a proprietária se dirigiu até junto da viatura, encontrou a carrinha com o vidro traseiro partido e completamente remexida, tal como ilustra a fotografia.

A lesada referiu que os vândalos nada furtaram, até porque não tinha nada de valor dentro do carro, e acredita que isto tratou-se de um acto de rebeldia.

A Polícia de Segurança Pública foi informada do sucedido e recolheu impressões digitais deixadas nos veículos, na tentativa de apanhar os autores do crime, procedendo assim com a investigação.

Sabe-se também que na noite anterior vários automóveis foram vandalizados na zona de Santa Rita. Recentemente diversos carros foram danificados no Amparo, quando se encontravam estacionados dentro de uma garagem de um condomínio, e, na Nazaré, esta semana furtaram retrovisores de motos.