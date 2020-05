Um autocarro e duas viaturas ligeiras colidiram esta tarde na via rápida, no sentido Funchal-Machico, no último túnel.

Os Bombeiros Municipais de Machico seguiram para o local com uma ambulância e um desencarcerador mas as vítimas terão recusado ser transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma vez que apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros.