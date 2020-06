Suspeitos de tráfico de droga ficam em prisão preventiva

Os dois estrangeiros, de nacionalidade italiana, que foram ontem detidos pela Polícia Judiciária (PJ) com 326 kg de cocaína, a bordo do veleiro ‘Goldmund’, no Funchal, vão aguardar o julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

A medida de coacção foi conhecida após os arguidos terem sido ouvidos ao longo do dia de hoje, entre as 12h15 e as 14h05, em primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira. Ficaram indiciados pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, a droga estava escondida em 15 sacos, que se chegassem a entrar no mercado europeu renderiam cerca de 14,7 milhões de euros. Segundo o coordenador do Departamento de Investigação da Polícia Judiciária da Madeira, Ricardo Tecedeiro, seria suficiente para perfazer cerca de 3 milhões de doses individuais.