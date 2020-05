Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram na Rua Dr. Fernão Ornelas, uma vez que havia suspeita de incêndio num prédio. No entanto, as diligências no local revelaram tratar-se de falso alarme.

Além dos carros de combate a incêndios, no local esteve também uma ambulância. Os operacionais fizeram o reconhecimento, a fim de perceber a veracidade da informação, mas já estão de volta aos respectivos quartéis.

A PSP também foi chamada.