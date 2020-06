São João com fogo em arrecadação

Não foram as fogueiras de São João a dar trabalho aos bombeiros na última noite/madrugada, mas um incêndio numa arrecadação na Rua Raul Chorão Ramalho Arquitecto, na zona do Amparo, em São Martinho. O alerta foi dado pelas 2 horas, tendo o Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal enviado para a operação três viaturas, incluindo uma ambulância, e onze elementos.

Quando chegaram ao local, os bombeiros depararam-se com fumo preto a sair por debaixo da porta da arrecadação. O fogo não provocou feridos, apenas danos materiais, tendo o dispositivo regressado ao quartel pelas 3 horas da manhã.

De resto a noite de São João foi calma, tanto na ilha da Madeira como no Porto Santo, em termos de ocorrências.