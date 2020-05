Três indivíduos de nacionalidade portuguesa, entre os 18 e os 19 anos, que se encontravam presos num calhau na praia das areias, no Porto da Cruz, foram resgatados ontem, 10 de Maio, pelo subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, através de uma operação de resgate por via marítima que terminou às primeiras horas desta segunda-feira, 11 de Maio.

Tal como o DIÁRIO publicou ontem, foram mobilizadas tês embarcações para retirar os jovens ‘presos’ da praia do Porto da Cruz.

De acordo com uma nota emitida pela Capitania do Porto do Funchal, um dos sinistrados sofreu uma queda, necessitando de assistência médica.

O alerte foi recebido no MRSC Funchal às 19h39, tendo o resgate sido efectuado pelas 21h56. O desembarque na Marina da Quinta do Lorde do sinistrado ferido aconteceu pelas 23h26, onde aguardava uma ambulância com destino ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O socorro juntou a Associação Madeirense para o Socorro no Mar, a embarcação salva-vidas da SANAS Madeira (SANAS 105) uma embarcação da Estação Salva-Vidas do Funchal (ISN-BR40), a embarcação da Polícia Marítima (ORCA), assim como agentes da polícia marítima e os Bombeiros Voluntários de Machico, que prestaram auxílio via terra.