Uma colisão entre um carro e uma moto, ocorrida esta tarde em Santo António, causou ferimentos a um rapaz de 25 anos.

O jovem apresentava suspeita de fractura num braço e escoriações no corpo, motivo pelo qual teve de ser assistido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A vítima foi imobilizada em plano duro e transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.