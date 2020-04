PSP identificou três suspeitos de furto no Funchal

Três indivíduos, com idades compreendidas entre os 23 e os 29 anos, foram identificados pela PSP pela prática do crime de furto qualificado nas zonas residenciais do Funchal.

A PSP informou que, no âmbito do patrulhamento nocturno, “foi possível fiscalizar uma viatura ligeira de passageiros, tripulada pelos suspeitos identificados, os quais faziam transportar diverso material electrónico suspeito de ter sido furtado”.

Na sequência desta acção policial, a PSP apreendeu cautelarmente o material em apreço, no valor aproximado de 3000 euros, que posteriormente veio-se a confirmar tratar-se de equipamento furtado de uma residência. O aludido material foi oportunamente restituído ao seu legítimo proprietário, após a corresponde formalização da queixa-crime.

Os suspeitos foram constituídos arguidos na sequência destas investigações, sendo que o processo seguirá os seus trâmites junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal.

O Comando Regional da PSP Madeira relembra “a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação do produto furtado”.