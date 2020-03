PSP identificou adepto por ameaças a árbitro na Camacha

No decorrer de um evento desportivo de futebol, da categoria juniores, que teve lugar no Campo da Camacha, no ultimo sábado, um adepto foi identificado pela PSP “por estar a proferir injúrias e ameaças ao árbitro responsável pelo respectivo jogo, continuando nessa conduta e não acatando as instruções dos agentes policiais ali em serviço, infringindo assim o disposto na Lei da Segurança e Combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espectáculos desportivos”.

O Comando Regional da PSP informou em comunicado que de imediato afastou o indivíduo de 44 anos do recinto desportivo e levantou um auto de notícia por contraordenação, “pela prática da infracção de incumprimento do dever de usar de correcção, moderação e respeito relativamente a promotores dos espectáculos desportivos e organizadores de competições desportivas, associações, clubes, sociedades desportivas, agentes desportivos, adeptos, autoridades públicas, elementos da comunicação social e outros intervenientes no espectáculo desportivo”.

O infractor foi retirado de imediato do recinto desportivo e constituído arguido no âmbito de um processo de contraordenação, ficando sujeito ao pagamento de uma coima entre 750 (euros) e 5000 (euro), a aplicar pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

A PSP alerta a todos os apoiantes dos diversos clubes para o cumprimento do dever de correcção durante a assistência de espectáculos desportivos, apelando ainda que mantenham uma conduta de tolerância e respeito para com todos os intervenientes e espectadores dos eventos desportivos, reafirmando o compromisso em cumprir a sua missão nas diversas manifestações desportivas e procurando contribuir para a criação de um ambiente mais seguro e saudável, livre de qualquer forma de violência física ou verbal, racismo ou xenofobia.