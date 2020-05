PSP apanha 10 condutores embriagados e 3 sem carta de condução na Madeira

Um total de 10 condutores foram apanhados pela Polícia de Segurança Pública a conduzir alcoolizados nas estradas da Madeira. Cinco foram detidos na Ribeira Brava, 2 em Machico, 2 em Santa Cruz e 1 no Porto Santo.

Na última semana a PSP deteve ainda 3 condutores por falta de habilitação legal para o exercício da condução, 1 no Funchal e 2 em Câmara de Lobos.

No que diz respeito aos acidentes, entre os dias 22 e 28 de Maio, ocorreram 43 sinistros, que provocaram 16 feridos ligeiros e 3 graves.

A Polícia de Segurança Pública “aconselha a todos os condutores a prática de uma condução prudente, exortando o cumprimento pelas normas constantes dos normativos legais vigentes, com especial incidência para o respeito pelos limites de velocidade dentro e fora das localidades, limites ao consumo do álcool e substâncias psicotrópicas, utilização dos cintos de segurança e não utilização de telemóveis aquando do exercício da condução automóvel”.