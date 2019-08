Nevoeiro no Porto adia voos na Madeira

Há um voo cancelado da companhia aérea francesa Transavia, que devia sair do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, pelas 8h05 desta sexta-feira, 30 de Agosto, rumo ao Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira. Dezenas de passageiros aguardam.

O voo TO 4650, que no placar informativo daquele aeroporto aparece como não tendo partido para a Madeira, terá sido desviado para Vigo, na Galiza, quando deveria ter aterrado no Porto.

O nevoeiro que se fazia sentir terá sido a razão alegada pela companhia aos passageiros que deviam viajar para a Madeira e também os que aguardavam cá para embarcar. Esta é uma escala habitual no Porto do voo de Nantes, França. Tinham chegada prevista para as 10h15 na Madeira.

O mesmo avião deveria seguir esta manhã pelas 10h50 rumo a Nantes, no sentido inverso, mas segundo informação do Aeroporto da Madeira agora só está previsto para as 12h05 (voo TO 4651), procurando evitar males maiores para os passageiros da Transavia.