Um homem de 33 anos ficou ferido há instantes, depois da moto em que seguia ter colidido com um carro na via rápida, no sentido Câmara de Lobos-Funchal, na zona de São Martinho.

A vítima foi imobilizada em plano duro pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.