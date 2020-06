Morreu jovem ferido no acidente em São Martinho

O rapaz de 25 anos que na madrugada de ontem ficou gravemente ferido na sequência de um acidente à entrada da via rápida, em São Martinho, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo o DIÁRIO apurou, a vítima seguia no banco traseiro, foi projectada com a violência do embate e sofreu ferimentos graves, tendo ficado internada na Unidade de Cuidados Intensivos, onde veio a falecer no dia de ontem.

O acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã e causou ferimentos noutros três jovens na casa dos 20 anos que, ao que tudo indica, estão livres de perigo.

O socorro às vítimas foi prestado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, Cruz Vermelha Portuguesa e EMIR.