Um lobo marinho foi avistado junto ao Complexo Balnear Poças do Gomes, informou a Frente MarFunchal.

Segundo foi possível apurar, no local já estiveram elementos do Parque Natural a avaliar as condições em que se encontra.

Ao que que tudo indica trata-se de uma fêmea que aproveita este sítio para dormir.