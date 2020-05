Levada das 25 Fontes temporariamente encerrada devido a trabalhos

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que, devido à realização dos trabalhos de beneficiação e recuperação que decorrem na rede de percursos pedestres do Rabaçal, o percurso pedestre PR 6 Levada das 25 Fontes (Casa do Rabaçal - 25 Fontes) estará temporariamente encerrado à circulação de pessoas, a partir de amanhã, dia 15 de Maio.

Tal como o DIÁRIO noticiou, trata-se da vereda da Palha Carga, que, com a conclusão dos trabalhos prevista para breve, irá permitir uma a saída das 25 Fontes para a Vereda do Fanal e para a Estrada do Fanal, permitindo, desta forma, mais uma alternativa aos trilhos que vinham sendo alvo de uma forte pressão humana antes da pandemia Covid-19. Têm sido construídos degraus, em pedra ou em madeira, ao longo de todo o percurso; nas zonas mais estreitas procederam ao desbaste da rocha ou ao alargado o trilho no solo. Além de um miradouro e zona de descanso, foram, também, construídos varandins nas zonas mais expostas. Esta intervenção insere-se num contrato celebrado pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza em Setembro do ano passado no valor total de 673 mil euros.